Son Dakika Haberleri: Elazığ'da esrar ve Metamfetamin elegeçirildi: 5 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elazığ'da esrar ve Metamfetamin elegeçirildi: 5 gözaltı

24 dakika önce

Elazığ'da jandarmanın yaptığı çalışmada 1 kilo 305 gram esrar ile bir miktar Metamfetamin elegeçirildi,5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da esrar ve Metamfetamin elegeçirildi: 5 gözaltı, System.String[]
Elazığ'da jandarmanın yaptığı çalışmada 1 kilo 305 gram esrar ile bir miktar Metamfetamin elegeçirildi,5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ramazan Bayramı öncesinde alınan tedbirler kapsamında Diyarbakır yolu üzerinden Gezin Jandarma Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan 5 farklı araçta narkotik arama köpeği 'Badi' ile arama yapıldı. Yapılan aramada 3 gram metanfetamin ve 1 kilo 305 gram esrar ele geçirildi.5 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 08:19 Kaynak: İHA
Elazığ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi Minibüsün altında kalarak hayatını kaybeden Aysel öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 08:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da esrar ve Metamfetamin elegeçirildi: 5 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]