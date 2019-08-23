Son Dakika Haberleri: Elazığ'da eşyasız evde yaşayan aileye yardım eli
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da eşyasız evde yaşayan aileye yardım eli

1 saat önce

Elazığ Belediyesi 3 çocuğuyla eşyasız evde yaşam mücadelesi veren anneye yardım eli uzatıp, ihtiyaçları olan tüm eşyayı ulaştırdı.

Elazığ'da eşyasız evde yaşayan aileye yardım eli, System.String[]

Elazığ Belediyesi 3 çocuğuyla eşyasız evde yaşam mücadelesi veren anneye yardım eli uzatıp, ihtiyaçları olan tüm eşyayı ulaştırdı.


Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evde Temizlik Hizmeti ekiplerinin saha araştırmaları kapsamında boş bir evde 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren anneyi belirledi. Eşinden ayrılan, 5 ile 10 yaşlarındaki 3 çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan aileye yardım elini uzatan ekipler, baza,yatak, koltuk takımı, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın,ocak, televizyon, mutfak eşyaları, halı, mobilya, giyecek ve yiyecek yardımını aileye ulaştırdı.


Evlerinde yeni eşya ve yataklara kavuşan aile yardım eli uzatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve ekibine teşekkür etti.


Öteyandan, belediye hayır çarşısının ihtiyaç sahibi ailelere umut olduğu, bir yandan da yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşlara evde temizlik hizmeti sunduğu aktarıldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çocuklarda siyah-kırmızı ağırlıklı resimler istismar habercisi olabilir
Son dakika: TFF'den Emine Bulut kararı Bülent Arınç'tan yeni parti kuracağı konuşulan Gül, Davutoğlu ve Babacan hakkında yorum Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:18:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da eşyasız evde yaşayan aileye yardım eli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]