Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu - Son Dakika
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Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu

20.07.2022 10:58

Etçil bir tür olan 'Çağaboğan' çekirgesi bu kez Elazığ'ın Sancaklı köyünde ortaya çıktı. Türkiye'de zaman zaman görülen ve büyüklüğü ile dikkat çeken dev çekirge hakkında konuşan ev sahibi, "İlk gördüğümde çok şaşırdım ve korktum. Daha sonra büyüklerimle konuştuğumda bu tür hayvanların yaz aylarında buralarda görüldüğünü öğrendim" ifadelerini kullandı.

Merkeze bağlı Sancaklı köyünde ailesinin evinde kalan Ejder Karaaslan, evin bahçesinde sarı rengi ile dikkat çeken normal türlerden farklı ve büyük olan bir çekirge fark etti. Çekirgenin fotoğrafını çeken Karaaslan, internetten türün Çağaboğan olarak bilinen çekirge olduğunu öğrendi.

"İLK DEFA KARŞILAŞTIK"

İlk defa böyle bir çekirge gördüğünü belirten Ejder Karaaslan, "İlk gördüğümde çok şaşırdım ve korktum. Bir süre inceledikten sonra da hemen telefonumla fotoğraflarını çektim. Daha sonra büyüklerimle konuştuğumda bu tür hayvanların yaz aylarında buralarda görüldüğünü öğrendim" dedi.

Elazığ'daki bahçede görüntülenen etçil dev çekirge görenleri hayret içinde bıraktı
Elazığ'daki bahçede görüntülenen etçil dev çekirge görenleri hayret içinde bıraktı
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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da etçil dev çekirge paniği! Ev sahibini korkuttu - Son Dakika
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