Elazığ'da etil alkol ve uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da etil alkol ve uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince 4 kilo 250 gram esrar ile 164 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da etil alkol ve uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince 4 kilo 250 gram esrar ile 164 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan Elazığ'a uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine takibe alınan araç sürücüsü, kent merkezi yakınlarında durduruldu. Araçta yapılan aramada 4 kilo 250 gram esrar, 5 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, sürücü ise gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince düzenlenen bir diğer operasyonda ise, arama yapılan araçta 164 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkole el konulurken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.


Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:04 Kaynak: DHA
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