Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı

04.05.2022 17:47

Elazığ'da bir anda bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Elazığ'da bir anda bastıran dolu ve sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Alt geçitlerde araçlarıyla mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri botla kurtardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak yağış Elazığ'da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur ve dolu yer yer sel şeklinde görüldü. Yağış ile birlikte birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt geçitlerde biriken suyun içerisinde araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. Onların yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Vatandaşlar bot ile kurtarılırken, araçlar ise çekici ile çekildi.

"ALTYAPI İHALESİYLE İLK KAZMAYI VURARAK YILLARIN PROBLEMİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Öte yandan paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Kıymetli hemşehrilerimiz, kısa süreli bir yağışta bile şehrimizin altyapısının ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz. 20 Mayıs'ta gerçekleştireceğimiz altyapı ihalesiyle ilk kazmayı vurarak yılların problemini ortadan kaldıracağız inşallah" dedi.

"ÇOK ANİ OLDUĞUNDAN DOLAYI MÜDAHALE ETME ŞANSIMIZ OLMADI"

Dükkanı su basan Akif Şeker, "Çok ani olduğundan dolayı müdahale etme şansımız olmadı. Sürekli rögarı açık tutmaya çalıştık. Sel şeklinde geldiği için önleyemedik. Dükkanın önüne fayansları ve su kolilerini dizmeye başladım. Mümkün değil. İlk dolu ile başladı. Şiddetli yağdı. Rögar yolun kapasitesini kaldırmaya yetmedi" diye konuştu.

"YAĞMURU İZLERKEN KALDIRIMIN YIKILDIĞINI GÖRDÜM"

Batuhan Erhan ise, "Ben pencereden yağmuru izlerken kaldırımın yıkıldığını gördüm. Onun için komşuma yardım etmek istedim. Geldiğimde her taraf su içerisindeydi. Biz ne kadar çabalasak da amaçlarımıza ulaşamadık. İçeri su bastı. Aşırı derece de dolu yağıyordu" şeklinde konuştu.

(Kamil Can Kılıç - Erkan Bay/İHA)

Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı
Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı

YORUMLAR
500
İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı İki bina arasında mahsur kalan kedi yavrularını itfaiye kurtardı Yayla yolunda mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı Yayla yolunda mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Davutoğlu'ndan Akşener'e ailecek bayram ziyareti
17:58 Korku dolu anlar! Aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü
17:56 Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetleri bulundu: Çalışır haldeki kamyonetteydiler
17:43 Balkondan düşen 4 yaşındaki Nudem kurtarılamadı
17:40 Babası rahatsızlanan Domagoj Vida, Hırvatistan'a gitti: Derbide olmayabilir
17:28 Kremlin sözcüsü "Putin resmi olarak savaş ilan edecek" iddiasına yanıt verdi: Saçmalık!
17:22 Hindistan'da kutsal olarak görülen ineği kesen şahıslar linç edilerek öldürüldü
17:20 Ekrem İmamoğlu, şampiyonluğu neden gözyaşlarıyla karşıladığını anlattı: 13 yaşındaydım şampiyonluk yaşadığımda!
17:18 Galatasaray'da Torrent'e yol göründü iddiası: Takım Hakan Balta'ya emanet edilecek
17:07 Gaziantepli patates satıcısının dillere destan aşkı! Kamyon arkasına yazdığı yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 18:08:09. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da ev ve iş yerlerini su bastı, mahsur kalanları itfaiye botla kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement