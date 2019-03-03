Elazığ'da Ev Yangını
1 saat önce
Elazığ'da bir köyde ev çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Elazığ
'da bir köyde ev çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Olay, Sivrice
ilçesi Üçlerce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köy sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden Elazığ Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:25 Kaynak: İHA
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