Elazığ'da ev yangını - Son Dakika

Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Yangın, merkeze bağlı Kızılay Mahallesi Sultanpınar Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken,maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ