Elazığ'da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Elazığ'da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi

47 dakika önce

Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da ev yangını, 5 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Elazığ'da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Yangın, merkeze bağlı Rizaiye Mahallesi Şereftan sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu Ries Muhammed ve ailesinin yaşadığı evde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Yangının haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek evde çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yangın sonrası bir itfaiye eri yanan evden sağlam bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Telefonun sahibi genç ise yanan evinden zarar görmeden çıkarılan telefonu için itfaiye erine teşekkür etti.


Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için ekipler inceleme yaptı. - ELAZIĞ

İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
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