Elazığ'da ev yanıgını

Elazığ'da 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü. - ELAZIĞ