Elazığ'da ev yanıgını
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Elazığ'da 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:01 Kaynak: İHA
Elazığ'da 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü. - ELAZIĞ
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