Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda - Son Dakika
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Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda

6 saat önce

Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımdaELAZIĞ'da, ev yapımı semizotu konservesini yedikten sonra zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda

ELAZIĞ'da, ev yapımı semizotu konservesini yedikten sonra zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahipleri ile misafirliğe gelenler, ev yapımı semizotu konservesini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 1'i çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı. İlk belirlemelere göre ailenin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendikleri tahmin ediliyor. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan 6 kişiden 5 yaşındaki Aslıhan'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Elazığ'da ev yapımı konserveden zehirlenen 6 kişi, yoğun bakımda

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
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