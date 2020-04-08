Elazığ'da evdeki gençlere Kürsübaşı ekibi tarafından sürpriz doğum günü - Son Dakika

Elazığ'da evdeki gençlere Kürsübaşı ekibi tarafından sürpriz doğum günü

-Korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı gençlerin doğum günlerini, Kürsübaşı ekibi üstü açık tur otobüsüyle gezerek kutladı

ELAZIĞ - Elazığ'da Korona virüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş altı gençlerin doğum günleri, üstü açık tur otobüsüyle Kürsübaşı ekibi tarafından mahalle mahalle gezilerek kutlandı.

Ülke geneline olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekiler sokağa çıkmıyor. Kentte tüm tedbirler uygulanırken bu süreçte doğum günlerini evde geçirmek zorunda kalan gençleri, Elazığ Belediyesi yalnız bırakmadı. Belediye bünyesindeki Kürsübaşı ekibi, yerel sanatçı Fatih Çakar'la birlikte seslendirilen mahalli müziklerle doğum günü olanlara unutulmaz bir an yaşatıldı. Mahalle mahalle dolaşan üstü açık otobüs ile konser veren ekipler, çocukların yeni yaşını kutlayarak hediye dağıttı.Dilek feneri de uçurulan sürpriz kutlamaya evlerinde şahit olan vatandaşlar da renkli görüntüleri telefonları ile kaydetti.

Öte yandan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, çocukların doğum günlerini görüntülü arama yaparak birebir kutladı.

Çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu ifade eden Doğum günü olanlardan Miraç Kaan Güneyli, "Belediye Başkanımıza ve Kültür Mahallesi muhtarımıza çok teşekkür ederim. Bu zor günler inşallah geçecek evde kalalım bir birimize dikkat edelim. Çok şaşırdım ve mutlu oldum" dedi.

"Günüm anlam kazandı"

Bugün doğum günü olduğunu dile getiren Nisanur Aydın ise,"Dünya olarak içinden bulunduğumuz durumdan dolayı kendimi en kötü doğum gününe hazırlamıştım kötü geçecek kutlayamayacağım gibi düşünmüştüm ama Belediye Başkanımızın yapmış olduğu güzel sürpriz ile günüm anlam kazandı. Unutamayacağım bir doğum günü oldu. Böyle bir başkanımız olduğu için Elazığ halkı olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

"Güzel bir tepki aldık"

Belediye Başkanının talimatları ile böyle bir proje gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Kültür Müdürü Fethi Koç, "Evde Kal çağrısına uyan 20 yaş altı gençlerimize bir nebze moral vermek adına projemizi gerçekleştirdik. Güzel de bir tepki aldık. Bugünlerin geçeceğini anlatarak farklı bir projeyi Elazığ'ımıza kazandırmaya çalıştık inşallah başarılı olacağız. Bu günleri hep birlikte yeneceğiz" ifadelerini kullandı.