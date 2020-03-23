Elazığ'da evden çıkamayanların ilaçlarını jandarma götürdü - Son Dakika
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Elazığ'da evden çıkamayanların ilaçlarını jandarma götürdü

6 saat önce

ELAZIĞ'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların ilaçları, jandarma ekiplerince alınarak teslim edildi.

Elazığ'da evden çıkamayanların ilaçlarını jandarma götürdü, System.String[]

ELAZIĞ'da koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastaların ilaçları, jandarma ekiplerince alınarak teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların sokağa çıkmalarını yayımladığı genelge ile yasakladı. Genelgenin ardından Elazığ'da bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri görevlendirildi.

Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilaç ihtiyaçlarını bildirenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için merkeze bağlı Sarıyakup ve Yünlüce köylerine gitti. Buradaki vatandaşlardan gereken ilaç bilgisi alındıktan sonra sağlık ocağında ilaçlarını yazdırıp, eczaneden alan jandarma ekipleri  ilaçları teslim etmek üzere köylere geri döndü. İlaçlarının alındığı görenler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yünlüce köyünde yaşayan 65 yaşındaki Sahibe Demirtağ, rahatsız olduğunu dile getirerek, "40 senedir ben bu hastalığı çekiyorum ama beyim dışarıya gitmiş ben sahipsizim. Askerlerimiz bize yardım etmiş. Allah rahmet ile beraberinde olsunlar, Allah yar yardımcıları olsun benim acil ilacımı getirdiler" dedi.

Sarıyakup köyünde 78 yaşındaki eşi Mücübe Şimşek için jandarmadan ilaç talep eden Fettah Şimşek (85) ise, "Jandarmayı aradım. Bizim ilaçlarımızı getirdi, bize teslim etti. Allah razı olsun" diye konuştu.

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İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 05:06 Kaynak: DHA

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