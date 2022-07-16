Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

16.07.2022 15:35
Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikametten 5 cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Yapılan araştırma sonucu şüpheli C.T. (39) operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Zanlının 31 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.T, tutuklandı.

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Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı Elazığ'da 31 suç kaydı olan şüpheli yakalandı Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı Son dakika... Polis hırsızı suçüstü yakaladı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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