İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir ikametten 5 cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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