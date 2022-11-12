Elazığ'da eve giren 1 metrelik yılan panik yarattı - Son Dakika
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Elazığ'da eve giren 1 metrelik yılan panik yarattı

12.11.2022 12:15

Elazığ'da bir eve giren yılan, aile sakinlerini korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile evden çıkarılan yılan, doğal ortamına bırakıldı.

Hankendi köyünde bir eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

DOĞAL YAŞAM ORTAMINA BIRAKILDI

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Yer: Elazığ! Eve giren 1 metrelik yılan paniğe neden oldu
Kaynak: İHA
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İtfaiye, Elazığ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da eve giren 1 metrelik yılan panik yarattı - Son Dakika
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