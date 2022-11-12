Hankendi köyünde bir eve yılan girdi. Yılanı gören ev sahipleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.
DOĞAL YAŞAM ORTAMINA BIRAKILDI
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.
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Son Dakika › Güncel › Elazığ'da eve giren 1 metrelik yılan panik yarattı - Son Dakika
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