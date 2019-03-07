Elazığ'da Evi Yanan Aileye Konteyner Ev Verildi
49 dakika önce
ELAZIĞ'da evleri yanarak kullanılamaz hale gelen aileye valilik tarafından konteyner ev tahsis edildi.
ELAZIĞ'da evleri yanarak kullanılamaz hale gelen aileye valilik tarafından konteyner ev tahsis edildi. Elazığ
merkez Mollakendi
beldesindeki Güntaşı mahallesinde dün akşam saatlerinde 6 kişilik Yüksel ailesinin oturduğu evde nedeni öğrenilemeyen bir şekilde yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılmaz hale geldi. Olayı haber alan Elazığ Valisi Çetin
Kaldırım Yüksel ise, aileye konteyner ev tahsis etti. Sabah
saatlerinde mahalleye götürülen konteynerde ailenin ihtiyaçları giderildi.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:55 Kaynak: DHA
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