Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek - Son Dakika

Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek

12.12.2020 16:15
Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek, System.String[]

Elazığ'da evleri yanan yaşlı çift için konteyner kent desteğinde bulunulurken, belediye tarafından da tüm ihtiyaçları karşılandı.

Elazığ'da evleri yanan yaşlı çift için konteyner kent desteğinde bulunulurken, belediye tarafından da tüm ihtiyaçları karşılandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulunan tek katlı bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaşlı çift yangın sonrası evsiz kaldı.Bunun üzerine devreye Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısı ekipleri girdi. Önce yaşlı çifte konteyner temin edildi ardından da beyaz eşya, çekyat, halı ve gıda kolileri ulaştırıldı. Yapılan çalışma ile konteyner ev yaşlı çiftin kullanımına hazır duruma getirildi.

Kış günü evsiz kaldıklarını belirten çift, yeni evlerine kavuştuklarını ve sıkıntı çekmekten kurtulduklarını aktardı. - ELAZIĞ

Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek
Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek
Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek

Yangın, Elazığ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Balıkesir'de korona testi pozitif çıkanların evlerinin kapısına uyarı notu asılıyor İtalya'nın efsane futbolcusu Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlandı Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Real Madrid taraftarı olan Türk baba, çocuklarına Raul ve Ronaldo isimlerini verdi Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş
Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi Yusuf Yazıcı'nın Milan'a attığı gol, Avrupa Ligi'nde ayın golü seçildi         
16:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç         
15:11
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona tedbirleri kapsamında esnaf için kiralarda düzenlemeye gidiyoruz         
14:45
Sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven Cunda'ya yerleşti Sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven Cunda'ya yerleşti         
14:36
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubaya 2 kez müebbet ile 24 yıl hapis Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubaya 2 kez müebbet ile 24 yıl hapis         
14:08
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu         
11:59
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi! Uzun araç kuyrukları oluştu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi! Uzun araç kuyrukları oluştu         
09:51
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor Tescillenen içi dışı kırmızı elmaya yurt içi ve yurt dışından sipariş yağıyor         
08:15
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 16:24:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da evi yanan yaşlı çifte destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei