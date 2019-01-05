Elazığ'da Evin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Öldü
1 saat önce
ELAZIĞ'da, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Zülfü Metin Canpolat (38), hayatını kaybetti.
ELAZIĞ'da, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Zülfü Metin Canpolat
(38), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Akpınar
Mahallesi'nde meydana geldi. Bozca Sokak'ta oturan Zülfü Metin Canpolat, evinin bulunduğu apartmana girmek isterken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği Canpolat yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçtı. Ağır yaralanan Canpolat, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Fırat Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Canpolat, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin kullandığı tahmin edilen otomobili Kültür Mahallesi
'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobil incelenmek üzere otoparka çekilirken, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- Elazığ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:54 Kaynak: DHA
18 Gündür Aranan Genç Kadın, Yol Kenarında Parçalanmış Halde Bulundu
Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti
Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var