Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede - Son Dakika
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Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede

10.06.2022 13:23

Elazığ'da evinde ölü bulunan ve otopside darbedildiği belirlenen kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.

Elazığ'da evinde ölü bulunan ve otopside darbedildiği belirlenen kişinin katil zanlısı gözaltına alındı.

Üç ay önce kent merkezindeki evinde cesedi bulunan 66 yaşındaki A.Ç'nin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan otopsi sonucu darbedilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.Ç'nin katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve tanık beyanlarını dinleyen ekipler, A.Ç. ile en son görüşen kişileri belirledi.

Derinleştirilen soruşturma sonucu ekipler, cinayet şüphelisi olarak O.G'yi (27) bulunduğu adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hırsızlık için evine girdiği A.Ç'yi kendisini fark etmesi üzerine öldürdüğü değerlendirilen O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede
Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede
Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede
Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede
Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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