Hırsızlık için evine girdiği A.Ç'yi kendisini fark etmesi üzerine öldürdüğü değerlendirilen O.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve tanık beyanlarını dinleyen ekipler, A.Ç. ile en son görüşen kişileri belirledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Evinde ölü bulunan kişinin katil zanlısı adliyede - Son Dakika

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