Elazığ'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bunun üzerine narkotik köpeğin de katılımıyla söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, bahçede plastik kovalara ve toprağa ekili 53 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında A.A.S'nin evinin bahçesine Hint keneviri ekimi yaptığı bilgisini aldı.

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