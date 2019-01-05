Elazığ'da Evinin Önünde Silahlı Saldırıya Uğrayan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Elazığ'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybettiELAZIĞ - Elazığ'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Elazığ
'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti
ELAZIĞ - Elazığ'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, merkez Akpınar
Mahallesi Bozca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 yaşındaki Zülfü Metin Canpolat
, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Canpolat, ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi kaldırılan Canpolat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis
olay yerinde inceleme yaparken, otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:57 Kaynak: İHA
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