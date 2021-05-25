Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu - Son Dakika

Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu

25.05.2021 16:26
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu, System.String[]

Yaklaşık 1,5 yıl önce Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki bir köyde 6'sı yangında 9'u kullanılamaz hale geldi, devlet ve sanatçı Haluk Levent'in dernek aracılığıyla verdiği destekle yenileri yapılıp bugün anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki bir köyde 6'sı yangında 9'u kullanılamaz hale geldi, devlet ve sanatçı Haluk Levent'in dernek aracılığıyla verdiği destekle yenileri yapılıp bugün anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Yangın, 18 Kasım 2019 yılında ilçeye bağlı Karakaş Köyü'nde meydana geldi. Köyde Yaşar Özel'e ait bir evde elektrik kontağından olduğu değerlendirilen yangın çıktı ve kısa sürede bir birine bitişik olan diğer evlere sıçradı. 6'sı yangında toplam 9 ev kullanılamaz hale gelince Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya üzerinde kurucusu olduğu AHBAP Derneği aracılığıyla hayırsever iş adamlarına çağrıda bulundu. Toplanan 685 bin lira vatandaşların evlerinin yeniden inşa edilmesi için ilçe kaymakamlığına gönderildi. Valilik, kaymakamlık ve derneğin desteğiyle evler toplamda 1 milyon 200 bin TL'ye tamamlandı. Bugün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde evlerin anahtar teslim töreni düzenlendi. Törene katılan Sanatçı Haluk Levent, Vali Erkaya Yırık ile birlikte yeni evlerine kavuşan vatandaşlara anahtarlarını teslim etti.

Elazığ depreminde dernekleri aracılığıyla 1 milyon TL'lik yardımda bulunduklarını anımsatan Haluk Levent, " Elazığ maalesef üzücü günler geçirdi ve üzücü günler geçirdiği zamanlarda AHBAP Derneği'ne bağışlar geldi. Elazığ için ne yapılabilir dedik ve hemen Elazığ'a geldik. En fazla çadır ihtiyacı vardı ama ben daha önceki depremlerden biraz tecrübeliyim, onun için çadır yerine konteynerlerin çok daha uygun olduğunu bilenlerdenim. Elazığ valisi ile görüştük ve konteyner alımına başlanacağını söyledi. Bizler de 1 milyon TL'lik bir bağış yapalım ve onunla konteyner alalım, dedik. Valimiz hesap numarasını verdi ve biz de 1 milyon TL'yi oraya yatırdık. Biz de bizim katkılarımızla alınan konteynerleri gezdik, onu sosyal medyadan yayınladık" dedi.

"Yanan evler için 685 bin TL gönderdi"

Yeni evlerine kavuşacak vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Haluk Levent, " Aynı zamanda da Arıcak Kaymakamımızla görüştük. Burada bir yangında Karakaş Köyü'nde 6 ev yanmış, 3 tane yukarıda ev vardı toplamda 9 evin onarımı belki de yeniden yapılması bizden destek istediler. Ben de 500 bin TL'miz var dedim ve onlar da yeterli olur dediler. Toplamda 685 bin Türk Lirası'nı mutlulukla yollamış olduk. Çünkü bu para bizim paramız değil, bu para bizlere bağış yapan dostlarımın parası. Zaten onlar depremde kullanın diye verdiler. Bizler de açık bir derneğiz ve bu parayı buraya getirip, burada masraf etmekten, evleri bugün burada teslim etmekten onlar adına çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Vali Erkaya Yırık ise " Bir yangın oluyor, 6 hane etkileniyor ama buradan çok uzaklarda olan bir sanatçımız, sosyal duyarlılık göstererek bu insanların evlerini yapmak için harekete geçiyor. Bu ulvi düşüncesi dolayısıyla aynı yaşta olan tertibim Haluk Levent sağ olsun derneği vasıtasıyla hemen kendisine dert edinerek Arıcak'lı kardeşlerimizin, ailelerimizin evlerini inşa etmek için hayır kapısını açmış. Kendilerinin de belirttiği gibi makamın hiç önemi yok, önemli olan bununla dertlenmek. Sanatçımız da dertlenmiş ve neticede 1 milyon 200 bin liralık bir rakamı da hep birlikte oluşturarak 2019'u Kasım ayında olan hadise 2021'in hemen ortasında artık bitmiş, vatandaşlarımıza teslim etmiş. Böyle duyarlı sanatçılarımız olduğu sürece bizim milletimiz tasalanmayacak, üzülmeyecek. Karakaş'ta yapmış olduğu bu güzel evlerden dolayı sanatçımız Haluk Levent'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anahtar telim töreninden sonra Vali Yırık ve beraberindekiler, Arıcak Kadın ve Gençlik Merkezi temel atma törenine katıldı. Heyet son olarak, İlçe Kaymakamı Muammer Sarıdoğan'ı ziyaret etti. - ELAZIĞ

Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu
Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu

Haluk Levent, Türk Lirası, Hisarcık, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Elazığ'da evleri yanan aileler, yeni evlerine kavuştu - Son Dakika


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