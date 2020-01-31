Elazığ'da evleri zarar gören aile Hatay'daki akrabalarına yerleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da evleri zarar gören aile Hatay'daki akrabalarına yerleşti - Son Dakika

Elazığ'da evleri zarar gören aile Hatay'daki akrabalarına yerleşti

6 saat önce

Elazığ'da depremde evleri zarar gören Sevinç ailesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki akrabalarının yanlarına yerleşti.

Elazığ'da evleri zarar gören aile Hatay'daki akrabalarına yerleşti, System.String[]

Elazığ'da depremde evleri zarar gören Sevinç ailesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki akrabalarının yanlarına yerleşti.


Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de evsiz kaldı. Sevinç ailesi de o ailelerden sadece biri.


Depremde hasar gören evlerini boşaltan aile, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan akrabaların yanına yerleşti. Deprem anını anlatan Dilek Sevinç (42), "Depremde 2 gün dışarıda kaldık. Depremden korkan çocuklarımı alarak Hatay'daki ailemin yanına geldim. 2 gün boyunca çocuklarım depremden korktu. Çocuklarımın eğitimleri yarıda kaldı. Gitmiş oldukları okulda depremden zarar gördüğü için yıkım kararı alındı ve çocuklarımın eğitimi burada tamamlamasını istiyorum" diye konuştu.


Çocuklarının eğitimi Hatay'da tamamlatmak istediğini kaydeden Sevinç, "Çocuklarım tekrardan Elazığ'a gitmek istemiyorlar. Oradaki düzenimizde bozuldu. Ani bir deprem olacak gibi çok korkuyorlar. Kırıkhan kaymakamı ve belediye başkanımız bizleri ziyaret ederek her türlü desteği vereceklerini söyledi. Özellikle çocuklarım psikolog destek alacaklar ve zor durumda kaldığımız için evimizi orada bırakıp geldik" ifadelerini kullandı.


"Dışarı çıkarak bağırmaya başladım"


Tayfur Sevinç ise deprem olduğunda elektriklerin kesildiğini belirterek, "Birden korktuk ve dışarı çıkarak bağırmaya başladım. Çocuklarım ve eşim evin içinde kaldı. Daha sonra hepimiz dışarı çıktık. 2 gün boyunca dışarıda kaldık. Çocuklar eve girmediler. Korkularından dolayı en son Hatay'a geldik. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimize zarar vermesin" dedi.


12 yaşındaki Hakan Sevinç de, "Deprem esnasında çok korktum. O esnada anneme sarıldım. Korkudan ne yapacağımı bilemedim anneme sarıldım. Bir daha Elazığ'a gitmek istemiyorum. Bizim oradaki evimiz eski ve her yeri çatladı gitsem de o eve artık giremem her an o korku içimde" şeklinde konuştu. - HATAY

Kırıkhan, Deprem, Elazığ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökhan Özoğuz, ailesiyle tatile gittiği gerekçesiyle eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na destek oldu
Olası Marmara depremiyle ilgili korkutan tahmin: 7.6 büyüklüğünde deprem olabilir Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde açıklama yaparken artçı bir deprem meydana geldi Son dakika: Zonguldak'taki faciadan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 20:09:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da evleri zarar gören aile Hatay'daki akrabalarına yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]