Son Dakika Haberleri: Elazığ'da fabrikadan hırsızlık
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Elazığ'da fabrikadan hırsızlık

2 saat önce

Elazığ'da, bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da fabrikadan hırsızlık, System.String[]
Elazığ'da, bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde çalıntı olabileceği değerlendirilen iş aletleri ve makineleri satmaya çalışıldığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucu söz konucu aracı kent merkezinde durduran ekipler, sürücü ile daha sonradan yakalan bir kişiyi gözaltına aldı.

Kiralık olduğu anlaşılan aracı izlemeye alan ekipler, aracın Akçakiraz beldesi yakınlarındaki bir fabrikada yaklaşık 4 saat beklediğini tespit etti.

Bunun üzerine fabrikada inceleme yapan ekipler araçta bulunan dinamo, elektrik panosu, sanayi tipi avize, demir döküm ızgara, balyoz, keser, testere gibi 50 bin lira değerinde malzemenin buradan çalındığını tespit etti.

Ekipler hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:56 Kaynak: AA
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