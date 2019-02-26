Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Fabrikadan Hırsızlık İddiası

Elazığ'da Fabrikadan Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Elazığ'da, bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'da Fabrikadan Hırsızlık İddiası, System.String[]
Elazığ'da, bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan 2 bakliyat eleme makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.


Yapılan çalışma sonucunda çalınan bakliyat eleme makinelerinin hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:11 Kaynak: AA

Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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