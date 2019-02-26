Elazığ'da Fabrikadan Hırsızlık İddiası
1 saat önce
Elazığ'da, bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Elazığ
'da, bir fabrikadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikadan 2 bakliyat eleme makinesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda çalınan bakliyat eleme makinelerinin hurdacıya satıldığını tespit eden ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:11 Kaynak: AA
Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu
İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi
Şüphe Üzerine Durdurulan Taksinin Bagajından Afganlı Göçmen Çıktı
DSP Lideri Aksakal'dan CHP'ye Suçlama: Atatürk'ü İstismar Ediyorlar