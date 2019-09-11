Elazığ'da fabrikadan hırsızlık iddiası

Elazığ'da, çalıştıkları fabrikadan 10 ton ısı yalıtım ham maddesi çaldıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadan 60 bin lira değerinde 10 tonluk ısı yalıtım ham maddesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.



Yapılan çalışma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayının aynı fabrikada çalışan 3 kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.



Çalınan malzemenin hırsızlık olayına karışan diğer bir şüpheli aracılığı ile kentteki bir dönüşüm tesisine 16 bin liraya satıldığını belirleyen ekipler, söz konusu malzemenin bir bölümünü burada ele geçirdi.



Olaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, İstanbul'a kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.