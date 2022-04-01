Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi

01.04.2022 17:09

Son dakika haberleri: Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi Elazığ'da bir eğitim kurumunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir eğitim kurumunun bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, merkez Ataşehir Mahallesi Şelale Sokak üzerinde bulunan bir eğitim kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim kurumunun bacasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların çıktığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay anında eğitim merkezinde bulunan çok sayıda öğrenci kısa sürede binadan tahliye edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binadan tahliye edilen öğrenciler, kaldırımın üstünde şok halinde yangının söndürülmesini izledi.

Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi
Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Eğitim kurumundaki yangın yürekleri ağıza getirdi - Son Dakika


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