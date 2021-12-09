Elazığ'da fahiş fiyatla topyekun mücadele - Son Dakika

Elazığ'da fahiş fiyatla topyekun mücadele

Elazığ'da girdi maliyetlerindeki artış bahanesiyle fahiş zam yapan firmalara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Elazığ'da girdi maliyetlerindeki artış bahanesiyle fahiş zam yapan firmalara yönelik denetimler sıklaştırıldı. Elazığ Valiliği koordinesinde son dönemde girdi maliyetlerindeki artış bahanesiyle fahiş zam yapan firmalara karşı denetimler sıklaştırıldı. Valilik koordinesinde mal veya hizmetin satımından kaçınanların, fahiş fiyat artışlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla oluşturulan denetim ekibi sahadaki çalışmalarını yürütüyor. Depolardaki ürünlerin giriş tarihlerine ve alış ve satış fiyat farklarına bakılmak suretiyle iş yerlerini gezen ekiplerin, 25 gübre ve 16 zirai ilaç deposunu kontrol ettiği ve yapılan incelemelerde arz ve talebin dengeli olarak sürdürüldüğü belirtildi. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

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