ELAZIĞ'DA FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

ELAZIĞ'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle fener alayı düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Elazığ'da fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, İzzetpaşa Camisi önünde başlayıp Gazi Caddesi üzerinden devam ederek Valilik Meydanı'nda son buldu. Meydanda Elazığ Belediyesi'nin mehter takımının gösterisinin ardından sanatçı Tekin Bulut konser verdi.