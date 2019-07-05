Son Dakika Haberleri: Elazığ'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmaya yönelik 5 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli Şanlıurfa, Balıkesir, İstanbul ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si bugün İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:21 Kaynak: İHA
Elazığ, TSK, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Elazığ'daki devasa çukur gizemini koruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim Polisin öldüğü yasak aşk cinayetinde astsubaya 10 yıl hapis!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 18:48:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]