Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Fetö Operasyonu: 3 Tutuklama

Elazığ'da Fetö Operasyonu: 3 Tutuklama

54 dakika önce

Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ'da Fetö Operasyonu: 3 Tutuklama, System.String[]
Elazığ merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Kontörlü sabit telefonlar üzerinden iletişim sağlandığını tespit eden polis Elazığ merkezli Ankara, Çorum, Karabük, Malatya ve Artvin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5'i muvazzaf astsubay 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:38 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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