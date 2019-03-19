Elazığ'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı
55 dakika önce
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 2'si asker, 3'ü askeri öğrenci 5 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 2'si asker, 3'ü askeri öğrenci 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri FETÖ/PDY'nin TSK
içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 2'si muvazzaf Astsubay, 3'ü askeri öğrenci 5 şahıs belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara
ve Mardin
'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - ELAZIĞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:03 Kaynak: İHA
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