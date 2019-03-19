Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

Elazığ'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı

36 dakika önce

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 2'si asker, 3'ü askeri öğrenci 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda 2'si asker, 3'ü askeri öğrenci 5 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 2'si muvazzaf Astsubay, 3'ü askeri öğrenci 5 şahıs belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Ankara ve Mardin'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:16 Kaynak: İHA

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