Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Fetö Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Elazığ'da Fetö Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

41 dakika önce

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si asker, 3'ü askeri öğrenci 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da Fetö Operasyonu: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si asker, 3'ü askeri öğrenci 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağlayan 2'si muvazzaf astsubay, 3'ü askeri öğrenci 5 şahıs belirlendi. Elazığ merkezli Ankara ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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