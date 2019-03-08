Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü asker 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü asker 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personeller ile bir şahıs belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda askerlerden sorumlu 1 şahsın da aralarında bulunduğu, 2 muvazzaf teğmen ile 2 muvazzaf astsubay olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler Elazığ'a getirilerek emniyette ifadeleri alındı. İfade işlemi tamamlanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:35 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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