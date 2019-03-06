Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 3'ü Asker 4 Gözaltı

Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 3'ü Asker 4 Gözaltı

20 dakika önce

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3'ü asker 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 3'ü Asker 4 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3'ü asker 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma yaptı. Polisin çalışmasında kontörlü sabit telefonlar üzerinden ardışık arama yapmak suretiyle iletişim sağladıkları belirlenen askeri personeller ile bir şahıs belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli Kırklareli, Iğdır, Hakkari ve İzmir'de bugün eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda askerlerden sorumlu 1 şahsında aralarında bulunduğu, 2 muvazzaf teğmen ile 1 muvazzaf astsubay olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:06 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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