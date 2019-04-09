Elazığ'da Fetö/pdy Operasyonu: 5 Gözaltı

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "ByLock" kullanan 5 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada polis 5 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ merkezli Bursa, Malatya ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 1 öğretmen ile memurunda bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

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