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Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

57 dakika önce

Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildiELAZIĞ - Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında askeri okullara hazırlık süreçlerinin ve okullardayken de takiplerinin örgüt tarafından yapıldığı belirlenen, KHK ile ihraç edilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yapmak suretiyle görüştüğü tespit edilen 6 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine Elazığ merkezli İstanbul ve Malatya'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 3'ü eski askeri okul öğrencisi, 3'ü de askeri okul öğrencilerinden sorumlu olan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ'da FETÖ/PDY operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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