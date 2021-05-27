Elazığ'da FETÖ üyesi firari eski öğretmen yakalandı - Son Dakika

FETÖ üyeliği suçlamasıyla Kanun Hükmünde Kararname ile 2016 yılında öğretmenlikten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ö.'nün Elazığ 'a geleceğini belirleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler O.Ö.'yü durdurdukları araçta yakalayıp, gözaltına aldı.Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti