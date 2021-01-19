Elazığ'da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası heyecanı yaşanıyor - Son Dakika

Elazığ'da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası heyecanı yaşanıyor

19.01.2021 12:15
Elazığ'da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası heyecanı yaşanıyor, System.String[]

Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımının, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olması kentte heyecan yarattı.

Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımının, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olması kentte heyecan yarattı.

Kupada D Grubu'nda yer alan Birevim Elazığ İl Özel İdare, Çekya'nın Brno kentinde bugün başlayacak olan ilk seride rakibi Rusya temsilcisi MBA Moskova ile Brno Spor Salonu'nda Türkiye saati ile 17.00'de karşılaşacak.

Birevim Elazığ İl Özel İdare, gruptaki diğer rakipleri Polonya temsilcisi ENEA Gorzow ile 21 Ocak'ta ve ev sahibi Çekya temsilcisi KP Brno ile de 22 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.

Geçen sene 24 Ocak'ta yaşanan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki deprem ile büyük acı yaşayan Elazığ halkı, tarihinde ilk kez Birevim Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol takımının hem ülkeyi hem de

şehri Avrupa Kupası'nda temsil edecek olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

"Elazığ'ımızın adını Avrupa'da duyurmuş olacaklar"

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan çıkan bir takımın ülkeyi Avrupa Kupası'nda temsil edecek olmasının kentte sevinç ve gururla karşılandığını belirtti.

Takımın Avrupa Kupası'na gitmesini desteklediklerini ifade eden Yırık, geçen yıl yaşanan deprem felaketinin yanı sıra tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Elazığ halkına bunun bir nebze de olsa moral sağlayacağını kaydetti.

"Çekya'da yapılacak Avrupa Kupası mücadelesinde takımımız öncelikle Rusya, ardından Polonya ve Çekya takımları ile mücadele edecek" diyen Yırık, şöyle konuştu:

"İnşallah kadın basketbolcularımız orada başarılı sonuçlar alacaklar. Takımı tebrik ediyorum. Bu vesile ile Elazığ'ımızın adını Avrupa'da duyurmuş olacaklar. Kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah bir üst tura yükselecekler. Kızlarımızdan başarılarının devamını bekliyoruz."

"Hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz"

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü Başkanı Mustafa Alpay, Elazığ'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ilk defa temsil edilecek olmasının heyecanını bütün şehir olarak yaşadıklarını belirtti.

Takımda sezon başında sakatlanan Nur Nihan ve Gizem haricinde bir eksiklerinin bulunmadığını aktaran Alpay, takımın moral ve motivasyonunun iyi olduğunu bildirdi.

Alpay, şöyle konuştu:

"Takım olarak Avrupa Kupası'ndan güzel bir netice alarak yaşanan depremde ve pandemide moral bakımından büyük üzüntü yaşayan hemşehrilerimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. İnşallah onlara moral kaynağı oluruz. Bununla alakalı bütün çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı yaptık. Takımımız artık maç saatini bekliyor. Takımımızın Avrupa Kupası'nda mücadele etmesi ve

ligdeki varlığını devam ettirebilmesi için çok büyük destek veren Elazığ Valimiz Erkaya Yırık'a takımımız adına şükranlarımızı sunuyorum. Verdikleri destekler sayesinde takımımız bugün Avrupa Kupası'na gidebildi. Ayrıca isim ve forma sponsorumuz olan Birevim ve Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye de maddi ve manevi destekleri için teşekkür ediyorum."

"Elazığ halkı olarak takımımızın arkasındayız"

Elazığlı vatandaşlardan Kürşad Gezer, uzun yıllardan sonra kentteki bir takımın uluslararası düzeyde ili ve Türkiye'yi temsil edecek olmasının sevincini ve heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

İlk karşılaşmayı heyecanla beklediklerini ifade eden Gezer, "Elazığ halkı olarak özellikle deprem felaketinden dolayı bir takım sıkıntılar yaşadık. Devletimiz her zaman yanımızda oldu. Sağ olsun kadın basketbol takımımız bizleri Avrupa'da temsil ederek ayrıca gururlandırdı,

onurlandırdı ve mutlu etti. Tüm Elazığ halkı olarak takımımızın arkasındayız ve destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Vahap Karaaslan ise takımlarına güvendiklerini ve zaferle döneceklerine inandığını anlatarak, "Desteğimiz her zaman onlarla. Yüreğimizde ve gönüllerimizdeler. Başarılı olmalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhammed Sefa Kömürhanlı Avrupa Kupası'nda mücadele edecek olan takımın, elde edeceği başarı ile sadece Elazığ halkının değil tüm Türkiye'nin yüzünü güldüreceğini kaydetti.

basketbol, Türkiye, Elazığ, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası heyecanı yaşanıyor - Son Dakika


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