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Elazığ'da fıkra gibi olay! Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı - Son Dakika

Elazığ'da fıkra gibi olay! Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

15.01.2022 14:21

Elazığ'da zabıtaya yakalanan ve "Ben komşumu bekliyorum" diyen dilencinin foyası yoldan geçen başka bir kadının kendisine para vermeye çalışmasıyla ortaya çıktı. Kadın dilenci "Ben dilenci değilim" diyerek verilen parayı geri çevirmesine rağmen zabıtayı kandıramadı.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin birçok noktasına yapılan operasyonda 15 dilenci hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında gelen şikayetler üzerine özellikle cami önleri ve trafik ışıkları ile insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler tek tek yakalandı. Zabıta araçlarını gören bazı dilenciler kaçarken bazısı de kovalamaca sonucu yakalandı.

DİLENDİĞİNİ İNKAR ETTİ

Kentte dilenen dilenci sivil gezen zabıta ekiplerini karşısında görünce "Ben dilenci değilim, komşumu bekliyorum" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı.

Fıkra gibi olay! Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı

VATANDAŞ PARA VERMEYE ÇALIŞTI

O sırada yoldan geçen bir vatandaşın dilenciye para vermeye çalışması ve dilencinin "Ben dilenci değilim" demesi bile onu kurtaramadı. Gerçekleştirilen denetim sonrası ekipler tarafından yakalanan 15 dilenci Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Burada dilencilerin üzerlerinde bulunan paralara el konulurken, Kabahatler Kanunu gereği her birine para cezası kesildi.

Öte yandan, bir yıl içerisinde dilencilikle vatandaşların duygularını sömüren bin 900 dilenci toplandığını belirten Zabıta Müdürü Murat Ayaz, vatandaşların dilencilere itibar etmemesi konusunda uyararak anlayış beklediklerini kaydetti.

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Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da fıkra gibi olay! Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da fıkra gibi olay! Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı - Son Dakika
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