Elazığ'da "Filografi ve String Art" Sergisi
56 dakika önce
Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren kurslara katılan kadınların hazırladığı ürünlerle Filografi ve string art" sergisi düzenlendi.
Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren kurslara katılan kadınların hazırladığı ürünlerle Filografi ve string art" sergisi düzenlendi.
Bir alışveriş merkezinde açılan sergide yer alan kadınların el emeği, göz nuru ile hazırladığı ürünler beğeni topladı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, kadınların aldıkları eğitim doğrultusunda ürünlerinin böyle bir sergide yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.
El sanatlarının manevi önemine değinen Atıcı, 12 kursiyerin katkı sunduğu serginin 4 gün ziyarete açık olacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:02 Kaynak: AA
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