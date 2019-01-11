Elazığ'da "Filografi ve String Art" Sergisi

Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren kurslara katılan kadınların hazırladığı ürünlerle Filografi ve string art" sergisi düzenlendi.

Elazığ'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hizmet veren kurslara katılan kadınların hazırladığı ürünlerle Filografi ve string art" sergisi düzenlendi.



Bir alışveriş merkezinde açılan sergide yer alan kadınların el emeği, göz nuru ile hazırladığı ürünler beğeni topladı.



Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Atıcı, kadınların aldıkları eğitim doğrultusunda ürünlerinin böyle bir sergide yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.



El sanatlarının manevi önemine değinen Atıcı, 12 kursiyerin katkı sunduğu serginin 4 gün ziyarete açık olacağını belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Keban Baraj Gölü'nde Yakalanan Dev Turna Balığını Görenler Şaşkınlıktan Gözlerine İnanamadı

Son Dakika! Televizyon Taksit Sayısı Artırıldı

Ayakkabıdaki Yüzde 50 İndirim Oyunu, Uyanık Vatandaşın Dikkatinden Kaçmadı

Halkbank'ın Esnaf Kredisinin Detayları Belli Oldu! 100 Bin TL'ye Kadar Sıfır Faizle Kredi Verilecek