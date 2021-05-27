Elazığ'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2016'da öğretmenlik mesleğinden ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari O.Ö'nün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Elazığ 'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılandığı davada hapis cezasına çarptırılan firari eski öğretmen yakalandı.

Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti