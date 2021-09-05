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Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu - Son Dakika

Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu

05.09.2021 14:17

Elazığ'da turistik özellikleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Keban ilçesinde Fırat Nehri ile Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) manzaralı bir tepede kurulan salıncak, adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Elazığ'da turistik özellikleriyle her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Keban ilçesinde Fırat Nehri ile Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) manzaralı bir tepede kurulan salıncak, adrenalin tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Girişimci Harun Torgut ve Ahmet Özdemir, ilçede manzarasıyla öne çıkan Seyrül Keban Tepesinde yaklaşık 40 yıl önce yapılan ancak son 20 senedir atıl vaziyette duran park ve dinlenme tesisini yenileyerek turizme kazandırdı.

Doğa manzarasıyla öne çıkan tesiste, Fırat Nehri ve Keban Barajı ve HES manzaralı tepede salıncak kuruldu. Salıncak, adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Girişimci Torgut, AA muhabirine, hem ilçe turizmine katkı sunmak hem de harika doğa manzarasına rağmen atıl vaziyet duran tesisi ayağı kaldırmak için yaklaşık 9 ay süren çalışmanın ardından Seyrül Keban Alabalık Tesisi'ni ve salıncağı kurduklarını belirtti.

Özellikle manzarasıyla dikkati çeken tesisi yeniden turizme kazandırdıkları için ilçe halkının kendilerini takdirle karşıladığını ifade eden Torgut, ilçenin turizmle ön plana çıktığını söyledi.

Seyrül Keban Tepesi'ni gördüklerinde buraya ziyaretçi çekebileceklerini düşündüklerini aktaran Torgut, şöyle konuştu:

"Gelen ziyaretçileri ağırlayabilmek için büyük bir yatırım yaptık. Dev bir salıncak kurduk, alabalık tesisimizi ve seyir terasımızı faaliyete geçirdik. Yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın ardından burayı toparladık, yorulduk ama aldığımız tebriklerden sonra yorgunluğumuza değdi."

Torgut, 3 çelik halattan oluşan salıncağın kullanıcıya "paraşüt emniyet kemeri" takıldıktan ve ön kısmı güvenlik kolu ile kapatıldıktan sonra kullanıma hazır hale getirildiğini belirtti.

Salıncağı oluşturan 3 çelik konstrüksiyon blokun üç metre derinliğinde beton zemin içerisine ankraj sistemi ile sabitlendiğini anlatan Torgut, "Ziyaretçilerin çok beğendiği salıncak, ilgi görüyor. Tepenin kenarında olduğundan sallananlar adrenalini fazlasıyla yaşıyorlar. Geriye doğru çeken bir mekanizmamız var ve belirli bir yükseklikten sonra serbest bırakıyorsunuz. Bu salıncakları daha çok Trabzon civarında görüyorduk." ifadelerini kullandı.

"Gerçekten adrenalin dolu, güzel bir deneyim"

Ziyaretçilerden Harun Bulut da ilçeye daha çok arkadaşları ile alabalık yemeğe ya da Keban Barajı'ndan salınan suyun akışını izlemeye geldiklerini belirtti.

Salıncağın alternatif bir aktivite imkanı sunduğunu anlatan Bulut, "Salıncakta manzarayı izlemenin verdiği zevk, adrenalinle birleşince tadına duyulmuyor. Çok memnun kaldık, sürekli gelmeyi düşünüyoruz." dedi.

Ziyaretçi Çiğdem Çapkur ise salıncağın verdiği adrenalin, heyecan ve korkuyu deneyimlemek için Malatya'dan geldiğini aktararak, "Özellikle buraya Keban Barajı manzarasına doğru salıncakta sallanmak için geldim. Gerçekten adrenalin dolu, güzel bir deneyim oldu. Herkese tavsiye ediyorum, anlatılmaz yaşanır." diye konuştu.

Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu
Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu
Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu
Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu
Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu
Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu
Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu
Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu
Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu

Keban Barajı, Fırat Nehri, Elazığ, Keban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fırat Nehri ve Keban Barajı manzaralı salıncak ilgi odağı oldu - Son Dakika


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