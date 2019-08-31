Son Dakika Haberleri: Elazığ'da fırtına
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da fırtına

54 dakika önce

Elazığ'ın Baskil içesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada çok sayıda kayısı ağacı devrildi, evlerin çatısı uçtu.

Elazığ'da fırtına, System.String[]

Elazığ'ın Baskil içesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtınada çok sayıda kayısı ağacı devrildi, evlerin çatısı uçtu.


İlçede dün yaklaşık 3 saat etkisini sürdüren sağanak ve fırtına ilçenin Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki kayısı bahçelerinde yaklaşık bin kayısı ağacının devrilmesine yol açtı.


Kayısı üreticilerinin büyük zarar gördüğü fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, güneş enerjisi panelleri devrildi, duvarları yıkıldı.


İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, fırtınanın etkili olduğun köylerde hasar tespit çalışmalarına başladı.


Çiğdemli köyü muhtarı Cumali Yüzgeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün meydana gelen sağanak ve fırtına nedeniyle afet yaşadıklarını belirtti.


Fırtınaya dışarıda yakalanan insanların can havliyle kapalı mekanlara sığındıklarını ifade eden Yüzgeç, şöyle devam etti:

"Dün ikindiden sonra başlayan kuvvetli sağanak ve fırtına hemen hemen 3 saat sürdü. Fırtınayla herkes kendini korku içerisinde evlerine attı. Rüzgar o kadar kuvvetli esiyordu ki hakikaten büyük korku yaşadık. Akşam saatlerinde sağanak ve fırtına durdu. Sabah uyandığımızda gördüğümüz manzaralar karşısında hayretler içerisinde kaldık. Bahçelerimizdeki kayısı ağaçları kökünden devrilmiş, evlerin çatıları ve kiremitleri uçmuş, güneş enerjisi panelleri, direkler devrilmişti. Çok büyük bir felaket yaşadık, zararımız büyük. Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki köylerde şu ana kadar bine yakın kayısı ağacının devrildiğini tespit ettik."

Yüzgeç, zararlarının büyük olduğunu, yetkililerden yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Karakaya Baraj Gölü, Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğal gaza son bir ayda yüzde 32'den fazla zam geldi
2 bin 500 polis adayı alınacak Devrik lider Ömer el-Beşir, Suudi Veliaht Prens Selman'dan 25 milyon dolar aldığını itiraf etti Batman otogarındaki cinayet zanlısının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Onların kanını içerim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:44:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da fırtına
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]