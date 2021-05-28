Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü - Son Dakika

Elazığ'da fırtına ağaçları yerinden söktü

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan fırtına ağaçları yerinden söktü.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü'nün uyarasının ardından kuvvetli rüzgar ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Etkili olan fırtına nedeniyle merkeze bağlı Kaplıkaya köyünde bazı bahçelerde ağaçlar yerinden sökülüp devrildi. Ayrıca bir çok meyve ağacının da zarar gördüğü belirtildi.

Kent merkezinde de etkili olan kuvvetli rüzgarla birlikte yer yer toz bulutları oluştu.