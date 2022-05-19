Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi - Son Dakika
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Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi

19.05.2022 22:47

Elazığ'da etkili olan şiddetli fırtına, feribotu sürükledi.

Elazığ'da etkili olan şiddetli fırtına, feribotu sürükledi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Elazığ'da yağış ve fırtına etkili oldu. Fırtına ile birlikte Elazığ- Pertek arası çalışan ve karaya bağlı bir feribotun halatı koptu. Halatı kopan feribot baraj suları üzerinde sürüklendi. Şans eseri bir kaza meydana gelmezken feribot, fırtınanın dinmesiyle yeniden karaya yaklaştırıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, yarın (cuma) sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların yer yer dolu şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Hamdin Kılıç - Erkan Bay/İHA)

Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi
Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi
Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi
Elazığ'da fırtına feribotu sürükledi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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