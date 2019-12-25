Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu - Son Dakika

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Elazığ'da fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu
6 saat önce
ELAZIĞ'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Çevredeki bazı araçlar hasar gördü.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumuz etkiledi. Gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Sivrice Kaymakamlığı binasının çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle uçan çatının parçaları çevreye savruldu. Bazı parçalar araçların üzerine düşerek hasara yol açtı.İlçede fırtınanın etkisi sürüyor.
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