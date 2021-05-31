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Elazığ'da FKA'nın desteklediği 5 proje hayata geçiriliyor - Son Dakika

Elazığ'da FKA'nın desteklediği 5 proje hayata geçiriliyor

31.05.2021 13:26
Elazığ'da FKA'nın desteklediği 5 proje hayata geçiriliyor, System.String[]

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) desteğiyle hayata geçirilmesi için hazırlanarak onayları alınan 5 proje ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Elazığ'da Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) desteğiyle hayata geçirilmesi için hazırlanarak onayları alınan 5 proje ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

FKA Yönetim Kurulu Başkanı Vali Erkaya Yırık, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla toplantı düzenlendi. Valilik binasında düzenlenen toplantıda kentin mimarisine, sosyokültürel yaşantısına, tarihine, ekonomisine katkı sağlayacak olan ve hayata geçirilmesi planlanan 5 proje değerlendirildi. Toplam bedeli 6 milyon 600 bin TL'lik olan 'Kent Müzesi', 'Su Sporları ve Adrenalin Merkezi' ve Fırat'ın Saklı Kenti Palu' projelerine ajansın toplamda 4 milyon 300 bin TL destek sağlayacağı kaydedildi.

Elazığ için 5 proje hazırlandığını belirten Vali Erkaya Yırık, " Bu 5 proje içerisinde özellikle ön plan çıkan Elazığ'ımızın Kent Müzesi. Vaktiyle uzun yıllar boyunca Elazığ Valiliği olarak hizmet veren tarihi binamızı, güzide eserimizi sahip çıkmak ve insanlarımızın hizmetine sunmak ve dolayısıyla gerek şehrin mimarisine gerekse ilimizin turistik anlamda sosyokültürel yaşantısına kazandırmak için Elazığ Kent müzesi olarak değerlendirmeyi düşündük. Toplam 4 milyon TL'lik bir proje ve 1.7 milyon TL'sini de FKA destekleyecek. Diğer projemiz Sivrice'de Hazar Gölü ve çevresini turistik destinasyona katkı sağlaması ve deprem yaşamış bir vilayet olarak hem insanlarımızın rehabilitasyonu, eğlence alanlarının çoğalması hem de dışarıdan turist çekmek anlamında bir değer oluşturmak üzere Sivrice Haza Gölü kenarında ' Su Sporları ve Adrenalin Merkezi' projesi vardı. 1.4 milyon TL'lik bu projenin 1 milyon 50 bin TL'lik yine FKA finanse edecek. Üçüncü projemiz ise Palu ilçesinde 'Fırat'ın Saklı Kenti Palu' adıyla gerçekleştirmiş olacağız. Bu projenin tutarı 1 milyon 200 bin TL ve yaklaşık 1 milyon TL'sini FKA destekleyecek" dedi.

Projelere bugün itibariyle start vererek en kısa zamanda bitirmeyi hedeflediklerini aktaran Vali Yırık, "Belediyemizin de içinde olduğu Musiki Müzesi ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)'nun da dahiliyle hazırlanmış 'Dış Ticaretin Hızlandırılması Merkezi' projesi ile birlikte toplamda 5 proje bugün itibariyle vali yardımcılarımız, FKA Genel Sekreterimiz, Sivrice ve Palu Kaymakamlarımız, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz, Kültür ve Turizm İl Müdürümüz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüme aşamalarını konuşmak ve hızlı bir şekilde start vererek inşallah kısa sürede vatandaşlarımıza sunmak" diye konuştu.

Toplantıya Vali Yırık ile FKA Genel Sekreteri Yoğunlu'nun yanı sıra, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, Palu Kaymakamı Tayfun Deli, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş katıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da FKA'nın desteklediği 5 proje hayata geçiriliyor
Elazığ'da FKA'nın desteklediği 5 proje hayata geçiriliyor
Elazığ'da FKA'nın desteklediği 5 proje hayata geçiriliyor

Türk Lirası, Sivrice, Elazığ, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da FKA'nın desteklediği 5 proje hayata geçiriliyor - Son Dakika Ekonomi


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