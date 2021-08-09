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Elazığ'da FÜ Hava Trafik Kontrol Bölümü için özel yetenek sınavı başvuruları başladı - Son Dakika

Elazığ'da FÜ Hava Trafik Kontrol Bölümü için özel yetenek sınavı başvuruları başladı

09.08.2021 14:03
Elazığ'da FÜ Hava Trafik Kontrol Bölümü için özel yetenek sınavı başvuruları başladı, System.String[]

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki Hava Trafik Kontrol Bölümü için özel yetenek sınavı başvuruları başladı.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi (FÜ) Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesindeki Hava Trafik Kontrol Bölümü için özel yetenek sınavı başvuruları başladı.

Başvuruların 9-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://htk.shyo.firat.edu.tr/ adresinden çevrim içi olarak yapılacağı belirtildi.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, yaptığı açıklamada, bu bölüme 2021-2022 eğitim öğretimi dönemi için YÖK tarafından 10 öğrencilik kontenjan ayrıldığını ifade etti.

"Hava trafik kontrol eğitiminde kule, pilot, radar gibi eğitimleri öğrencilerin birebir simülatör ortamlarında almaları gerekmektedir. Yani bir eğitici sadece tek öğrenciye hava trafik kontrol eğitimi verebiliyor ve bu eğitim sırasında diğer öğrenciler sırasını bekliyor. Bu nedenle üniversitemiz Hava Trafik Kontrol Bölümüne en fazla 10 öğrenci alabilmekte. Havacılık alanında oldukça yeterliliğe sahip olan üniversitemizde özellikle Hava Trafik Kontrol Bölümünden mezun olacak olan öğrencilerimiz Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bünyesinde iş bulabilmekte ve meslek süreçleri içerisinde hava trafik baş kontrolörlüğüne kadar yükselebilmekteler." ifadelerini kullanan Göktaş, ayrıca bu bölümden mezun olacak öğrencilerin pilotaj alanına da rahatlıkla geçiş yapabildiğini bildirdi.

Göktaş, özellikle yüksek istihdam oranı göz önüne alındığında havacılık alanında son dönemlerin en gözde bölümleri arasında bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu sektörde çalışmak isteyen öğrenci adaylarımızı havacılık alanında adından başarıyla söz ettiren üniversitemize davet ediyoruz."

"Uluslararası geçerliliği olan bir sınav uygulanacak"

Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Haluk Eren ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile 2020 yılında yapılan protokol uyarınca hava trafik kontrol öğrenci adaylarına 23-27 Ağustos tarihlerinde DHMİ Genel Müdürlüğü'nde uluslararası geçerliliği olan bir sınav uygulanacağını dile getirdi.

Bölümlerinin DHMİ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), HAVELSAN, TÜBİTAK ile etkin bir iş birliğinin olduğunu, ilgili kurumlarla hava trafik alanında eğitim müfredatı dahil atılan her adımda fikir teatisinde bulunduklarını aktaran Eren, şu bilgileri paylaştı:

"Hava Trafik Kontrol eğitimi için meydan kontrol simülatörü, radar simülatörü ve pilot rolü simülatörü uygulama dersleri bulunmaktadır. Mevcut durumda TÜBİTAK, DHMİ, HAVELSAN ile simülatör alımı konusunda görüşmeler devam etmekte olup, projelendirme aşamasındadır. FÜ Sivil Havacılık Yüksekokulumuz ilk olarak Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü ve ardından Uçak Bakım ve Onarım Bölümü'ne öğrenci almıştır. Her iki bölümde yıllar içerisinde gerek malzeme, laboratuvar, mekan yatırımı, gerekse akademik kadro açısından ciddi ilerlemeler kaydedilmiştir. Mevcut durumda bahsi geçen her iki bölüm için lisanslı 10 laboratuvar kuruludur. Ayrıca okulumuzda insansız araç sistemleri için iki laboratuvar daha bulunmaktadır. Sırada Hava Trafik Kontrol Bölümü altyapısının tamamlanması, simülatör alımı, 4B kadrolu HTK eğitmenlerinin tahsisi ve sonrasında SHGM lisans başvurularının yapılması planlanmaktadır."

Eren, üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde hava trafik kontrol lisans mezunları için Havacılık Bilimi ve Teknolojileri yüksek lisans programının da açıldığını, ilgilenen adayların FÜ Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasını takip ederek başvuru yapabileceklerini belirtti.

Lisansüstü başvuruların http://enstitu.firat.edu.tr/ adresi üzerinden çevrimiçi olarak 23-27 Ağustos tarihlerinde yapılacağı aktarıldı.

Fırat Üniversitesi, Havacılık, Elazığ, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da FÜ Hava Trafik Kontrol Bölümü için özel yetenek sınavı başvuruları başladı - Son Dakika


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