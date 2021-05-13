Elazığ'da futbol oynarken üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Elazığ'ın Maden ilçesinde, futbol oynarken devrilen kale direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitli köyünde çocuklar futbol oynarken kale direği 8 yaşındaki Hamza Yıldız'ın üzerine devrildi.
Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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