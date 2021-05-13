Elazığ'da futbol oynarken üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Maden Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen köylüler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çitli köyünde çocuklar futbol oynarken kale direği 8 yaşındaki Hamza Yıldız'ın üzerine devrildi.

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